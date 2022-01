Décès de Albertine Dominique Mancabou: L'enterrement prévu pour le samedi 22 janvier 2022

Mr Thierry Mancabou, époux de la défunte et ses enfants, la famille Mancabou à Dieuppeul, Jean Pierre Tavarez et famille, René Tavarez et famille, Tony Sanchez et famille, la famille Mancabou ,Tavarez, Sanchez Dominique, Dagnon, ont la douleur de vous faire part du décès de leur épouse, fille, soeur, mère, Albertine Dominique Mancabou.



Décès survenu mercredi 19 Janvier 2021, la cérémonie religieuse aura lieu le samedi 22 Janvier 2022 à 11h, à l'église des Martyrs de l’Ouganda de Dakar, suivie de l'inhumation au cimetière Saint Lazare.