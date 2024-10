Décès de Aliou Yague, un ex-DAGE du ministre de l'Urbanisme

Aliou Yague s'est éteint dans la nuit de mercredi à jeudi. Le célèbre DAGE (Directeur de l'Administration Générale et de l'Equipement), âgé d'à peine 52 ans, a été victime d'un malaise qui a eu raison de lui. Le natif de Ndombo Sandjiry (Dagana, Saint-Louis) était économiste-planificateur au Ministère de l'Economie et des Finances, avant d'être promu DAGE au ministère de l'Urbanisme, du temps de Madame Khoudia Mbaye, puis avec Diène Farba Sarr, informe "Seneweb".



Quelques années plus tard, ce haut fonctionnaire émérite et soutien du régime de Macky Sall (APR), est affecté comme DAF à la Délégation Générale pour la Promotion des Pôles Urbains de Diamniadio et du Lac Rose (DGPU).



Sa disparition est une grosse perte pour l'Administration sénégalaise et, surtout, pour les populations du Walo traditionnel, qu'il chérissait tant, si l'on en croit Adama Diaw dit Diaw Fara, qui a eu à fréquenter le défunt.



Leral présente ses condoléances à sa famille.