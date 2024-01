Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Décès de Amadou Tidiane Niang, membre du Bureau politique, Directeur de la Commission Pétrole et Énergie de la S2D Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Janvier 2024 à 16:12 | | 0 commentaire(s)|

La Synergie pour un développement durable (S2D) est plongée dans la tristesse, à la suite du décès d'un éminent membre fondateur, Amadou Tidiane Niang, une figure marquante du Parti et Directeur de la Commission Pétrole et Énergie. « Cette perte crée un vide profond tant sur le plan politique que scientifique », souligne la formation politique, dans un communiqué de presse, informe Seneweb.



Le Secrétaire général du parti, Souleymane Ndiaye, rend hommage à Amadou Tidiane Niang, « un conseiller, un sage de référence. Le doyen Niang, respecté au sein du parti, laisse un héritage de dévouement et de soutien inébranlable ».



Outre son engagement politique, Tidiane Niang était un scientifique reconnu, spécialisé dans les énergies renouvelables. « Sa disparition crée un vide profond dans le monde scientifique, privant la société de l'expertise d'un professionnel aguerri ».



Les membres de la S2D, dans le même document, « expriment leurs condoléances attristées à la famille du défunt, aux camarades de parti, et à l'ensemble de la nation. Tidiane Niang était perçu comme le gardien du temple, apportant sa sagesse et sa générosité intellectuelle au sein de la S2D ».



Le Secrétaire général regrette « la perte d'un homme exceptionnel, aux qualités humaines marquantes. En ces moments difficiles, la S2D s'incline devant la mémoire de Tidiane Niang, espérant qu'Allah, dans Sa Miséricorde infinie, lui accorde le Paradis ».





