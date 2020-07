Décès de Bamba Ndiaye: L'hommage de Macky Sall !

Le président de la République Macky Sall a rendu un hommage à l’ancien ministre Mouhamadou Bamba Ndiaye décédé hier nuit.



« J’ai appris avec tristesse le rappel à Dieu de Mouhamadou Bamba Ndiaye, ancien ministre. Je rends hommage à un homme de foi et de savoir, un grand promoteur de la paix et du dialogue interreligieux. Mes condoléances émues à sa famille et à tous les musulmans », a-t-il écrit sur Twitter.