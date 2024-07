Décès de Charles Faye: Le Haut Conseil du Dialogue Social endeuillé

Le Haut Conseil du dialogue social (HCDS) est endeuillé par le décès hier du Conseiller Charles Faye. Ce dernier était le 1er vice-président du HCDS au titre des employeurs. Le défunt était l’administrateur du Conseil national du Patronat à l’IPRESS et à la Caisse de sécurité sociale (CSS). La levée du corps est prévue ce vendredi au CTO suivie de l’enterrement au cimetière de Yoff.



La Présidente du HCDS est très touchée par la perte d’un des membres de son institution. « C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de Monsieur Charles Faye, vice-président Employeurs du HCDS. Eminent membre du Conseil national du patronat, je l’ai connu en 2007. Il a été de tous les combats et surtout un précurseur de la promotion du dialogue social au Sénégal et dans la sous-région. Nous perdons, après feu Mademba Sock il y a quelques semaines, un éminent acteur du monde du travail. Je l’ai vu pour la dernière fois le 1er juillet 2024. Je rends grâce à Dieu. Qu’il repose en paix » souligne la présidente Innocence Ntap , rapporte LeTémoin.