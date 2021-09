Décès de Charles Konan Banny : Le gouverneur de la Bceao exprime sa compassion

« C'est avec une grande émotion et avec une infinie tristesse que nous avons appris le décès du Premier Ministre Charles Konan Banny, survenu ce vendredi 10 septembre à Paris », a déclaré le gouverneur de la Bceao. Comme vous le savez, rappelle M. Koné, le Premier Ministre Banny a été Gouverneur de la Bceao pendant 15 ans, il a été avant cela un haut cadre de la Banque durant de longues années. «J'ai été un proche collaborateur pendant tout ce temps, et même un de ses conseillers spéciaux », a témoigné le patron de la Bceao.



«La grande famille Bceao, unie et solidaire, ressent une grande douleur. Nous sommes tous en deuil parce que nous avons perdu un des nôtres, et pas des moindres. Il a beaucoup apporté à la Bceao », a ajouté Tiémoko Meyliet Koné.



«Notre compassion va, bien sûr, à son épouse Massandié, à ses enfants, à toute sa famille, avec qui nous partageons la peine qu'ils ressentent en ces moments difficiles. Nos condoléances vont aussi à la Côte d'Ivoire qui perd un de ses fils », a-t-il conclu.

Adou FAYE





Source : Suite au décès de Charles Konan Banny, ancien Gouverneur de la Bceao, ex-Premier Ministre de la République de Côte d'Ivoire, ex-Président de la Commission dialogue, vérité et réconciliation de la Côte d'Ivoire, le Gouverneur Tiemoko Meyliet Koné réagit à travers un communiqué publié sur le site de l’institution.Source : https://www.lejecos.com/Deces-de-Charles-Konan-Ban...

