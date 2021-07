Décès de Cheikh Bamba Ndiaye: Trois élèves sous mandat de dépôt

Suite au décès tragique de Bamba Ndiaye du lycée 14 des Parcelles Assainies, trois élèves ont été placés sous mandat de dépôt. Le décès a été occasionné par une bataille rangée ayant opposé des élèves de la classe de Première L2C, à leurs camarades de la Seconde LA.



La victime aurait été battu violemment avant que son cou ne soit brisé. L’histoire relatée par les mis en cause retrace une scène violente de bagarre entre deux clans, lors du match de football, relate leSoleil.sn.



« C’est A. B. Ndiaye qui a asséné le violent coup de pied qui a été fatal à Bamba. Après 15 minutes de jeu, un coup franc a été sifflé, un adversaire est venu se dresser devant moi, m’empêchant de voir le tireur. Lorsque je l’ai poussé, il m’a donné un coup de poing à la mâchoire droite. Il y a eu bagarre », a dit l'un des mis en cause.



A. B. Ndiaye esquive : « J’ai aperçu une foule massée en dehors du terrain de football. Je suis venu aux nouvelles et j’ai aperçu Bamba allongé à terre, la tête recouverte de sang. Quand je lui ai demandé si tout allait bien, il m’a répondu qu’il ne parvenait pas à bouger. C’est ainsi que des secours se sont organisés pour le conduire à l’hôpital. Je suis catégorique, Bamba ne faisait que séparer ceux qui se bagarraient ».