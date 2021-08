Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Décès de Cheikh Sylla: Une grosse perte pour l'école de Darou Mousty Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Août 2021 à 00:44 | | 0 commentaire(s)| Avec le décès de Cheikh Sylla, c’est assurément une grosse perte pour l'école de Darou Mousty ! Cette nouvelle attriste toute la première génération de l'école de Darou Mousty (1953) à être admise à Saint-Louis et la première à fouler l'université de Dakar ( 1966) où, au département d'anglais, ses résultats on contribué à faire de lui le premier Francophone à être admis à Oxford University, jusqu'alors réservée aux Anglophones.

A son retour au Sénégal, il fût admis à l'Ecole nationale d’administration au département diplomatie et ambassadeur au niveau de plusieurs pays dont l'Allemagne, le Burkina Faso et aux Nations-Unies qui continuent à le solliciter pour des missions spécifiques même après la retraite, sans oublier son poste de Secrétaire Permanent de la Senegambie, où son Audit a révélé de la mal gouvernance s'étant traduite par sa suppression.



Cheikh a été le meilleur de sa génération et le meilleur capital humain de l'école de Darou Mousty, avec son implication dans divers segments de développement de cette localité où il demeure la Référence et un modèle académique, diplomatique pour les générations présentes et à venir.





