Décès de Daba Boye / Ndella Madior Diouf : "On l'a tuée, on va saisir le Procureur pour..." Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Juin 2022 à 01:49 | | 0 commentaire(s)| Ndella Madior Diouf est dans tous ses états ! Venue pour présenter ses condoléances, elle a affirmé que le comité qui a accueilli Daba Boye l'a envoyée à l'au-delà. "Comment perfuser une diabétique sans pour autant vérifier son sucre ? Quand elle arrache les perfusions, cela veut dire qu'elle est agitée. Il faut que la justice fasse arrêter ces assassins. On va saisir le Procureur. Daba Boye n'a pas été prise en charge, trimbalée de Youssou Mbargane à l'Hôpital de Thiaroye", a-t-elle dit avec une agressivité qui en dit long sur sa colère.



