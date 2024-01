Décès de Diaga: Pape Diouf présente ses condoléances à Wally Seck

C’est avec une grande tristesse que j’ai appris le décès de notre chère maman, Ndèye Fatou Diouf Diaga.



Je rends les honneurs à une femme rare et aux éloquentes facettes : aimante, pieuse et généreuse.



Je prie que le Tout-Puissant Allah, par Sa Miséricorde, l’accueille dans Son Paradis éternel, dans la proximité de notre prophète bien-aimé Mohamed SAWS.



Je présente mes sincères condoléances à Wally Ballago Seck et à toute sa famille attristée. Que Le Seigneur vous donne la force de surmonter cette dure épreuve de la vie.