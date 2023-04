Décès de Djené Kaba, épouse de Alpha Condé: Goumba Gawlo Seck exprime sa tristesse

Attristée par le décès de Djené Kaba, l’épouse de l’ancien président, Alpha Condé, la chanteuse Coumba Walo Seck a présenté ses condoléances sur sa page Facebook.



« Journée triste et à la fois douloureuse. Je viens de perdre ma sœur, mon amie, cette belle et grande Dame. Djené Kaba Condé ex 1ère Dame de la Guinée Conakry partie à jamais. Repose-toi notre belle Linguère. Tu restera à jamais dans nos cœurs », a écrit la star.