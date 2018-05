Décès de Habib Faye – Découvrez ce qu’en pense Alioune Petit Mbaye

Sur sa page Facebook, l’ancien promoteur de lutte et non moins Boss de Action 2000 fait un rappel aux sénégalais, prompts à fêter leurs symboles à titre posthume.



« Le Senegal doit se soucier de ses Fils durant leur vivant et non Apres leur mort . Ils ont enterré habib Avec faste mais Personne n’a remarqué la présence discrète de l’autre artiste, Lamine Le Grand frère. Avouons le, Lamine est à la guitare Solo ce que Habib était à la Basse… Soyons plus vigilant ».



