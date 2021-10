Décès de Joseph Koto: Macky Sall rend hommage à un coach spécial

Suite au décès de l’entraîneur de l’équipe nationale des moins de 23 ans, Joseph Koto, le Président Macky Sall a rendu hommage à cette figure emblématique du football sénégalais.



« Je suis très peiné d’apprendre le décès de Joseph Koto. Je garderai de lui et à jamais le souvenir d’un grand joueur de football et surtout, celui d’un coach d’exception de nos sélections nationales, engagé et passionné », a écrit le Président Sall dans un tweet.



Peiné par la triste nouvelle, le Président présente ses condoléances émues à sa famille et au monde du sport.