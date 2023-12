Décés de Lionel Mandeix, photographe de Macky Sall

Lionel Mandeix, photographe du président de la République, est décédé à Brazzaville, où il avait devancé le Président Macky Sall, en visite officielle au Congo, précise Emedia.sn.



Le chef de l'Etat a rendu hommage au photographe après l’annonce de son décès : « J'ai appris avec consternation, le décès de M. Lionel Mandeix, photographe officiel à la Présidence de la République. Je rends un hommage particulier à un grand professionnel de l’image, passionné et serviable. Mes condoléances émues à sa famille et au personnel de la Présidence de la République. Paix à son âme !"



Photographe attitré et personnel du chef de l’Etat, Lionel Mandeix est arrivé à la présidence de la République en 2017.