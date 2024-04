Décès de Maguette Thiam du PIT : La gauche Sénégalaise perd une grande figure

« Nous avons le regret de vous annoncer le décès de notre Grand Camarade Maguette Thiam du Parti de l'Indépendance et du Travail du Sénégal. C'est une grande perte pour le Parti, le Sénégal et, en particulier, sa Famille. » Annonce une note partagée dans un collectif de la presse/



« Qu'il repose en Paix et qu'Allah l'accueille en son Paradis. Nous vous transmettrons dès que possible les informations concernant les obsèques. Nous présentons toutes nos condoléances aux camarades, amis et membres de sa famille. » Nous dit le Secrétariat du PIT Sénégal.