Décès de Maman Adja Garmy Fall : Thiès perd une figure politique emblématique Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Juillet 2024 à 19:42 | | 0 commentaire(s)| Triste est la nouvelle partagée sur la page Facebook Wa Hersent Thiès. « Le mercredi 17 Juillet 2024, nous nous sommes réveillés avec une triste et douloureuse nouvelle, liée au rappel à Dieu de Adja Garmy Fall de Thiès », a annoncé l'ancien ministre Yankhoba Diattara.



Il est aussi revenu en un hommage appuyé sur cette grande dame, fidèle à ses convictions et toujours aux côtés des couches vulnérables :



Mère Garmy, comme on aimait l’appeler, fut une femme de valeurs, vertueuse et engagée. Toute sa vie durant, elle s’est battue pour les causes justes. Figure emblématique du PDS à Thiès, aux côtés de Pr. Serigne Diop, puis de Boubacar Sall jusqu’au Président Idrissa Seck, elle a toujours été du côté des vulnérables.



Après avoir participé à l’implantation du PDS dans la région de Thiès, elle a accompagné le Président Abdoulaye Wade et le Président Idrissa Seck jusqu’à l’alternance politique survenue en l’an 2000. En 2004, suite à l’injustice subie par le Président Idrissa Seck au sein du PDS, elle décida de quitter son Parti de cœur, le PDS, pour rejoindre et soutenir son fils aîné, le Président Idrissa Seck, qu’elle appelait affectueusement, Sama Taaw (mon fils aîné).



J’ai eu l’honneur de la rencontrer en 1999, lors de mon premier meeting politique en soutien au Président Idrissa Seck, alors Directeur de campagne du Président Abdoulaye Wade, dans le quartier de Keur Dago à Thiès, quartier natal de ma chère Mère. Depuis ce jour, je n’ai cessé de bénéficier de son amour, de ses conseils, de sa générosité et de son sens de la vie et de l’amitié.



Elle me considérait comme son propre fils et ne manquait jamais de le rappeler à ses propres enfants. Je perds une Maman qui m’était très chère, une conseillère et une confidente. Je présente mes condoléances au Président Idrissa Seck, aux responsables politiques de Thiès, tous bords confondus et au peuple sénégalais.



« Une vraie Garmi, une vraie Jambar s’en est allée ! Je prie Dieu, dans son immense Miséricorde, d’accueillir notre Maman, Adja Garmy Fall, dans ses Paradis Célestes. Fatiha + 11 Ikhlass. Amine», a-t-il conclu.



A sa famille, à ses parents et à proches, à l’ensemble du peuple sénégalais qu’elle a toujours servi, le Groupe Leral présente ses condoléances et par La Grâce du TRES MISERICORDIEUX, que Firdawsi, le luxueux paradis, soit sa nouvelle destinée…Amine.







