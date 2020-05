Décès de Mory Kanté: Youssou Ndour se dit affligé par la perte d’un frère

A la suite du décès du musicien guinéen Mory Kanté, Youssou Ndour a réagi. Le chanteur sénégalais, connu pour son ouverture envers ses collègues du continent, se dit affligé par la perte d’un frère et d’une référence.



« Je viens d’apprendre avec consternation le rappel à Dieu de mon frère ainé et référence, Maître Mory Kanté. Je ressens un énorme vide aujourd’hui avec le départ de ce baobab de la Culture Africaine. Repose en paix », a-t-il écrit sur sa page facebook et en signant, « De ton Frère affligé Youssou Ndour « .

