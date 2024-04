Décès de Ousmane Ka Khalife de la Famille Djebel Ka de Kaolack : Mamadou lamine Diallo présent aux obsèques

« Je me suis rendu à Kaolack pour assister vendredi 19 avril aux obsèques de Ousmane Ka Khalife de la Famille Djebel Ka de Kaolack.

Un Grand commis de l’Etat qui a fait toute sa carrière au ministère de la femme, en charge des programmes de lutte contre la pauvreté.

Un Homme de bien. Il nous a recommandé son frère Youssoupha Ka pour l’apprentissage du Coran à Dakar de nos enfants ».



Selon d’autres témoignages, de son vivant, Ousmane Kâ a accompagné et soutenu l’ensemble des imams Ratib de kaolack depuis son homonyme.



« Son hospitalité, sa générosité et sa gentillesse étaient connues de tous et il était toujours prêt à tendre la main à ceux dans le besoin », magnifie Sérigne Babacar Kane Sy, L’imam Ratib de Kaolack et khalife général de Léona Kanène