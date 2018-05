Décés de Papis de Gelongal : Gakou regrette la perte d’un « artiste de talent »

Malick Gakou a présenté hier, ses « condoléances les plus attristées » et celles de son parti à la famille de Papis Baba Mballo du groupe Gelongal, décédé samedi des suites d’un accident sur l’autoroute à péage. « Un artiste de talent, arraché à notre affection lors d’un énième accident survenu sur l’autoroute à péage », a regretté le leader du Grand Parti.



Papis Baba Mballoa trouvé la mort à cause un troupeau de vaches qui divaguait sur un tronçon de l'autoroute mal éclairé.

« Au-delà de la douleur et de la souffrance que nous éprouvons en même temps que toute la Nation sénégalaise, nous demandons à l’Etat de faire prendre toutes les dispositions appropriées au niveau de l’autoroute à péage afin de garantir la sécurité des usagers », a invité Malick Gakou.



« Nous en appelons à la responsabilité du gouvernement et de la multinationale française Eiffage, afin que des mesures urgentes et efficientes soient prises à cet effet », a-t-il ajouté.