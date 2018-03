Décès de Sénégalais à Madrid : Dakar exige une "enquête impartiale"

La délégation dépêchée en Espagne par le Sénégal a signifié aux autorités espagnoles "l’exigence d’une enquête impartiale" pour établir les causes et les circonstances des décès des Sénégalais Mame Mbaye Ndiaye et Ousseynou Mbaye, a indiqué le ministère des Affaires étrangères.



Cette délégation, a rencontré, avec le Consul général du Sénégal à Madrid, les autorités municipales de cette ville ainsi que le Commissaire général de la Police des Etrangers et des Frontières, souligne le ministère, dans un communiqué rendu public, mercredi.



Le communiqué reçu à l’APS indique que la délégation a, par ailleurs, rencontré les familles des défunts et la communauté sénégalaise à qui elle a présenté les condoléances du chef de l’Etat et celles du gouvernement.



Elle "a procédé immédiatement au règlement des frais de rapatriement des dépouilles qui seront incessamment acheminées à Dakar".



Le ministère assure que le gouvernement "suit de très près les suites judiciaires de cette affaire et entend réaffirmer que les intérêts des familles des défunts seront bien défendus comme le gouvernement l’a toujours fait lorsque des Sénégalais sont confrontés à des difficultés à l’étranger".