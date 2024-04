Grève à Dakar Dem Dikk: Le DG contre-attaque et annonce une plainte Les trois syndicats des travailleurs de société de transport Dakar Dem Dikk, ont paralysé ce lundi, tous leurs réseaux, tant urbains qu’internationaux, pour dénoncer les dernières «nominations partisanes» du Directeur général. Mais la réponse d’Ousmane Sylla n’a pas tardé. Dans cet entretien avec Leral.net, il a réfuté les allégations de partialité et de clientélisme portées à son encontre. Avant d’appeler au calme et au dialogue. Toutefois, il annonce une plainte contre les assaillants ayant vandalisé les 20 bus à Ouakam.

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Avril 2024 à 00:19 | | 0 commentaire(s)|



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook