Décès de Sidy Lamine Niasse: La levée du corps finalement prévue demain Le PDG du groupe Walfadjiri, Sidy Lamine Niasse, décédé suite à une crise cardiaque ce mardi dans la matinée, sera inhumé demain, mercredi 05 décembre 2018 dans sa ville natale, à Kaolack. C’est ce qu’ont annoncé ses proches qui informent que la levée du corps aura lieu demain à l'hôpital Principal de Dakar où il a rendu l'âme.



La famille éplorée attend l'arrivée du frère du défunt, Ahmed Khalida Niass et de ses deux fils Cheikh et Ahmed Khalifa, qui sont actuellement hors du pays, pour organiser les obsèques.



