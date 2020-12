Décès de Soumaïla Cissé : Macky Sall rend hommage à une ‘’figure historique de la vie politique malienne’’ Le président de la République Macky Sall a rendu hommage, sur son compte Twitter, à Soumaïla Cissé, ‘’figure historique de la vie politique malienne’’, soulignant avoir appris son décès ‘’avec peine’’.

‘’ J’ai appris avec peine le décès de Soumaïla Cissé, ancien président de la Commission de l’UEMOA et figure historique de la vie politique malienne. Au nom du Sénégal, je présente mes condoléances émues à sa famille, au Président Bah N’daw et au peuple malien frère ’’, a notamment posté le chef de l’Etat.



Soumaïla Cissé est décédé à l’âge de 71 ans, à Paris, où il avait été évacué pour des soins.



Homme politique malien, ministre entre 1993 et 2002, il a plusieurs fois été candidat à la présidence de la République de son pays. Soumaïla Cissé a aussi été président de la Commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), de 2004 à 2011.



Lors de la campagne pour les élections législatives au Mali, Soumaïla Cissé avait été enlevé le 25 mars dernier dans la région de Tombouctou (nord-ouest). Il avait été libéré en octobre, après avoir été retenu en otage pendant six mois par des djihadistes.









APS

