Décès de Willy Boy du groupe Kermendeng: "Il était un homme bon, loyal et fidèle"

L'artiste , Willy Boy du groupe kermendeng de Goudomp n'est plus. Il est décédé ce lundi 26 septembre à Ziguinchor des suites d'une maladie. Au-delà de la Casamance, signale-t-on, la sous-région perd un grand musicien talentueux et professionnel.



Amadou Diallo de son vrai nom, révèle, un de ses amis, Oumar Mendy, est homme bon, loyal et fidèle.



Leral présente ses condoléances à la famille éplorée et à tous les Sénégalais.