Décès de l’Allemand Franz Beckenbauer, à l’âge 78 ans : Une légende du football mondial s’en va Le plus grand joueur allemand de l'histoire, est mort. Franz Beckenbauer, légende du Bayern Munich et de la Mannschaft, est parti dans la nuit de dimanche à lundi, à 78 ans, des suites d'une longue maladie, lui qui s'était retiré de la vie publique ces dernières années, en raison de ses problèmes de santé. "eurosport.fr"

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Janvier 2024 à 19:32 | | 0 commentaire(s)|

" Franz Beckenbauer était définitivement le plus grand footballeur allemand de tous les temps, et par dessus tout, un homme formidable, que j'ai appris à connaître ", a déclaré dans un communiqué, Hans-Joachim Watzke, vice-président de la DFB.



Le Kaiser laisse le souvenir d'un joueur qui gagnait toujours. Et pour cause, Beckenbauer a tout gagné. Des Ligues des champions, trois, des Ballon d'Or, deux, et des Coupes du monde, une comme joueur, l'autre comme entraîneur et l'Euro.



Le buste droit, la tête haute, il fut un défenseur qui ne se salissait jamais. Inoubliable libéro des plus grandes équipes des années 1970. Un poste créé sur mesure et qu'il a adapté à son talent : libéro, évoluant derrière sa défense, mais venant régulièrement faire le surnombre en milieu de terrain, d'où il a marqué la majorité de ses plus beaux buts.



Plus encore que Gerd Müller ou Sepp Maier, ses coéquipiers au sein de la Nationalmannschaft et du Bayern Munich, il a incarné la puissance du football allemand dans les années 1970, en raflant tout sur son passage. Tout le monde s'est incliné, des "Verts" de 1976 au football total de Johan Cruyff.











S eurosport.fr

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook