Décès de l’Imam Abdoulaye Sidibé : Le Plateau perd un homme de foi et de valeurs

Ce fidèle serviteur de la religion musulmane, homme de foi et de paix, était unanimement salué pour son humilité, son ouverture d’esprit, sa générosité et sa grande disponibilité. Il incarnait un repère moral et spirituel pour de nombreux fidèles. Son départ laisse un vide immense, tant au sein de la Oumah islamique que dans la communauté dakaroise.



« Tu nous manqueras infiniment Imam », a sobrement écrit Dr Djibril Sylla, exprimant une douleur partagée par beaucoup. Les hommages affluent, rappelant l’impact profond de ce guide spirituel dans la vie de ceux qu’il a accompagnés.



A sa famille et à la Oumah islamique le Groupe Leral exprime sa vive compassion suite à cette douloureuse nouvelle, tout en priant « Que le Tout-Puissant l’accueille dans son paradis éternel. »