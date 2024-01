Décès de l'actrice comédienne Daba Soumaré

Le monde du théâtre sénégalais est en deuil. L’actrice comédienne, Daba Soumaré, reconnue pour son talent exceptionnel, s’est éteinte ce jour, laissant derrière elle un héritage inestimable dans le théâtre instructif sénégalais. Daba Soumaré a marqué de son empreinte le paysage culturel du Sénégal, contribuant de manière significative, au rayonnement du théâtre instructif, informe "Senenews".



Son décès constitue indubitablement un véritable coup dur pour l’ensemble de la communauté artistique et culturelle du pays. L’actrice, par ses performances exceptionnelles, a su captiver et éduquer le public, devenant ainsi une référence dans le domaine du théâtre sénégalais. Son engagement et sa passion pour son métier, ont laissé une empreinte indélébile, inspirant de nombreux jeunes talents.



La rédaction de Leral présente ses plus sincères condoléances à la famille éplorée.