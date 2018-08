Décès de l'ambassadrice du Zimbabwe: L a procédure de l'autopsie en cours

« Nous avons trouvé un ambassadeur de grande valeur qui est celui d’un pays ami au Sénégal, le Zimbabwe », a réagi le Ministre des Affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur hier, à l’accueil des premiers pèlerins de retour à la Mecque. A en croire Sidiki Kaba, cité par Le Quotidien, la défunte Trudy Stevenson avait fait son travail la veille et le lendemain, son corps a été trouvé inanimé.



« Le Directeur du protocole s’est rendu sur place. En la matière, il y a une procédure que l’on fait souvent, c’est l’autopsie pour voir les conditions de sa mort. La procédure est en cours. Le président de la République présente ses condoléances à la Nation Zimbabwéenne, à son ami et frère, Emerson Mnangagwa et, à la famille de la disparue », a dit Me Kaba