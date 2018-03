Décès de l’ancien maire Mamadou Diop : « Une énorme perte pour le Sénégal », selon l’Act

L'Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT) et son Président, ont appris avec une très grande tristesse le décès de M. Mamadou Diop, ancien Maire de Dakar.



"Il a occupé pendant plus de 20 ans une place centrale dans notre vie politique. C’est donc une énorme perte pour le Sénégal. Pour avoir servi comme Commandant de la compagnie de gendarmerie du Sine-Saloum et du Sénégal oriental ainsi qu’au sein de l’école de formation et d’application de la gendarmerie nationale, notre histoire retiendra qu’il avait choisi de servir son pays à la fois comme officier des armées puis comme homme politique. Le Colonel Diop (réserviste) est un pur produit de notre République qu'il avait mis d'emblée, au cœur de sa pensée et de son action politiques.



Feu M. Mamadou Diop, plus connu comme Maire de Dakar, avait le sens de l’intérêt général et apparaît comme initiateur de la modernisation de la municipalité de Dakar poursuivie par ses successeurs, et notamment par Khalifa Sall auquel nous adressons également, nos condoléances.



Nous tenons tout particulièrement à présenter à sa famille et à ses proches, notre sympathie, notre solidarité et notre compassion en ces moments d’épreuve.









Alliance pour la Citoyenneté et le Travail

Dakar le 26 mars 2018