Décès de l’ancien président ATT : « Tu nous manqueras énormément » regrette El Hadji Hamidou Kassé La triste nouvelle est tombée tôt ce matin annonçant le décès de l’ancien président Malien Amadou Toumani Touré (ATT) . Les témoignages sur cette personnalité qui avait aussi fait du Sénégal, sa seconde terre-mère fusent de partout. Le ministre conseiller El Hadji Hamidou Kassé à travers un tweet a aussi exprimé son regret avec la perte d’un homme qu’il considère comme un grand frère.

Rapportée par rapportent les médias maliens, citant des sources proches de la famille, l’annonce de la mort de l’ancien président du Mali, Amadou Toumani Touré (ATT) a été confirmée. Il est décédé ce mardi 10 novembre 2020 aux environs de 2 heures du matin à Istanbul (Turquie) à l’âge de 72 ans des suites d’une crise cardiaque.



Le ministre conseiller El Hadji Hamidou Kassé a compati à cette perte : « Je suis peiné par la terrible nouvelle ce matin. Le président ATT a été un grand frère et ami. Il m’a accueilli régulièrement au Mali. Démocrate sans réserve, humaniste radical compagnon des enfants, humble et chaleureux. Tu nous manqueras énormément » a-t-il tweeté.



