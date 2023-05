Décès de l’honorable députée Lemou Touré Ndiaye : Une forte délégation dirigée par le président de l’AN, chez la famille de la défunte

La délégation a trouvé sur place la famille de la défunte, ainsi que tous les notables religieux et coutumiers de Pout.



Après la présentation de la délégation, le maire a pris la parole pour souhaiter la bienvenue à la délégation. Il a profité de l’occasion pour faire des témoignages sur la défunte qui était aussi adjointe au maire au niveau de ladite commune.



Selon lui, Lemou Toure Ndiaye était une femme brave et très engagée, qui aimait beaucoup sa localité. Elle était une femme de paix et de dialogue.



Ensuite, le président du groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement, Mamadou Lamine Thiam a pris la parole pour transmettre à la famille, les condoléances du Président Abdoulaye Wade, de leur candidat Karim Meissa Wade et celles de l’ensemble des militants du Parti Démocratique Sénégalais.



Il a fait des témoignages émouvants sur la défunte. Il est revenu sur son engagement à l’Assemblée Nationale mais surtout, sur son attachement pour le travail bien fait. Au delà de ses valeurs, il témoigne que l’honorable députée Lemou Touré Ndiaye était une femme pieuse.



Il a fini par remercier le président de l’Assemblee nationale pour son soutien sans faille à la defunte.



Il n’a pas manqué de rappeler à l’assistance, que Amadou Mame Diop avait pris toutes les dispositions nécessaires pour faciliter l’évacuation de madame Lemou Touré Ndiaye en France.



Le président Mamadou Lamine Thiam a aussi remercié l’ensemble des groupes parlementaires qui étaient présents à l’enterrement et aux funérailles. Il a annoncé à la population de Pout, l’engagement pris par le gouvernement, à travers le ministre des Finances Amadou Moustapha Bâ, pour réaliser les vœux de la défunte pour sa localité.



Pour terminer, le président de l’Assemblée nationale a pris la parole pour présenter les condoléances de tous les députés, mais aussi, pour faire des témoignages sur la défunte.



Il a parlé de son engagement au sein de l’hémicycle mais aussi de sa foi envers Dieu. Il a fait savoir à la famille que l’honorable députée Lemou Toure Ndiaye était une femme exemplaire, qui aimait beaucoup sa localité. Elle prônait toujours la paix et le dialogue.



Il a dit avoir reçu l’appel du président de la République après l’annonce du décès, qui lui a demandé de prendre toutes les dispositions nécessaires pour l’organisation des funérailles et qu’un hommage mérité lui soit rendu.



Il a transmis les témoignages unanimes de tous ses collègues, qui l’ont appelé aussitôt après l’annonce du décès.



Après avoir réitéré ses remerciements aux députés, il a formulé des prières pour le repos de l’âme de la défunte.



La délégation était composée de :

Amadou Mame Diop, président de l’Assemblée nationale



Cheikh Baye Niass, secrétaire général de l’Assemblée nationale



Mamadou lamine Thiam, président groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement



El hadji Oumar Youm, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakar



Abdoulaye Diop, secrétaire élu



Rokhaya Diouf, présidente commission



Seydou Diouf, president commission



Mady Danfakha, président commission



Abdou Mbow, président commission



Les honorables députés Abdou Dieng, Serigne Abo Mbackè Thiam, Fatou Sow, Khady Dieye, Mame Diarra Fam, Nafy Fofana, Mame Bousso Guèye, Khardiata Diol Sokh, Astou Mbacke, Alassane Ndoye, Fatou Gaye et l’ensemble du cabinet du président de l’Assemblée nationale.



Des responsables du PDS:

Abdoulaye Racine Kane, Amadou Niang Madocky, Oustaz Diaga.