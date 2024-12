Décès de son frère cadet Mbaye Syr Seck: Coumba Gawlo Seck reporte les festivités de ses 40 ans de carrière

Les activités prévues dans le cadre de la célébration des 40 ans de carrière de Coumba Gawlo Seck, au Sénégal, en Gambie, au Maroc et en Côte d'Ivoire, sont reportées.



Cette décision fait suite au rappel à Dieu de Mbaye Syr Seck, frère cadet de Coumba Gawlo, qui observe ainsi le deuil et donne rendez-vous au public, à des dates qui seront communiquées en temps opportun.



Elle remercie tous ceux qui, au Sénégal, en Afrique, comme à travers le monde, partagent sa douleur et s'associent aux prières pour le repos de l'âme du regretté disparu.