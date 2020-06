Décès du Coronavirus: deux patients sexagénaires portent la liste à 47 décédés La liste macabre de la Covid-19 s’est encore allongée. Deux patients touchés par la pandémie sont décédés ce vendredi 5 juin 2020, portant le nombre à 47 disparus.

Selon la note d’information du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, le premier, âgé de 65 ans était hospitalisé au CUOMO de Fann.



Le second, âgé de soixante ans, est décédé à Touba.



Le Sénégal donc à ce jour, compte 47 patients disparus de la COVID-19.



Leral.net prie pour leur repos éternel et que la terre leur soit légère.



