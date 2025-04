Décès du Pape François : Horizon Sans Frontières salue la mémoire d’un grand défenseur des migrants C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris ce matin, le décès du Pape François. Horizon Sans Frontières rend hommage à la mémoire de celui qui fut l’un des plus ardents défenseurs des migrants et des personnes les plus vulnérables, à travers le monde.

Élu à deux reprises « Homme de l’année » par notre organisation, en 2015 et 2017, le Pape François restera à jamais, une figure emblématique de la paix, du dialogue interreligieux et de la solidarité

Tout au long de sa vie, il s’est distingué par son engagement indéfectible en faveur des valeurs d’humanisme, de protection, d’assistance, ainsi que par ses nombreuses initiatives et propositions pour apporter des solutions concrètes aux grandes crises de notre époque.



Boubacar Sèye

Président ONG Horizon Sans Frontières

hsfafrique@gmail.com





