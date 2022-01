Décès du colonel Malick Cissé, ancien homme de l'ombre de Me Wade

Le colonel Malick Cissé n'est plus. Leral a appris son décès lundi. Selon Senegalactu, l’information est confirmée par des proches de la famille, ancien conseiller et homme de confiance du Président Wade, a été rappelé à Dieu.



Durant plusieurs années, le colonel Malick Cissé a «géré» des missions de l’ombre pour Me Abdoulaye Wade. On se souvient encore de son rôle dans le rapprochement entre l’ancien Président de la République et Idrissa Seck, à la suite de leurs bisbilles.