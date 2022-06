Décès du journaliste Mamadou Moustapha Sarr : L'enterrement est prévu aujourd'hui, à Touba

Hier, juste après le rassemblement de la coalition Yewwi Askan Wi, la presse sénégalaise s’est trouvée endeuillée par la perte brutale de notre confrère Mamadou Moustapha Sarr. D'après "Le Témoin", le défunt a eu à travailler au sein dudit journal, avant de se retrouver dans d'autres médias.



C’est plus tard qu’il a réussi au concours du Cesti dont il est issu de la 42ème promotion. Journaliste affable, très rigoureux et exigeant, le défunt a travaillé dans plusieurs organes de la place. Outre "Le Témoin", il a aussi travaillé à Wal Fadjri.



Administrateur du site Toutinfo.net, il a été rappelé à Dieu, ce mercredi 8 juin 2022, des suites d’une courte maladie.



Leral présente ses sincères condoléances à sa famille, ses épouses, ses collègues et à toute la Presse sénégalaise. Qu'Allah compte le défunt parmi Ses Elus et lui fasse Miséricorde. La levée du corps aura lieu ce matin, suivie de l’enterrement à Touba.