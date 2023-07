Décès en couches de Doura Diallo : Les agents de santé mis en cause face au juge d’instruction

Les agents de santé mis en cause dans la mort de Mamy Doura Diallo et de son bébé, lors d’un accouchement à l’hôpital de Kédougou, seront entendus au fond ce 27 juillet 2023, par le juge d’instruction.



Selon "Rewmi", il s’agit du gynécologue Léon Mbada Faye, de l’anesthésiste Abdou Aziz Dioum et de l’infirmier Bacary Diakhaté. Ils sont tous inculpés dans l’affaire de l’opératrice économique Mamy Wory Diallo.



Placés sous contrôle judiciaire, ils sont poursuivis pour homicide involontaire et complicité. Mamy Doura Doura Diallo est décédée en couches avec son bébé au Centre de santé de Kédougou, dans la nuit de mardi 30 à mercredi 31 août 2022.



Alors qu’elle devait accoucher par césarienne, comme lors de son précédent accouchement, Mamy Doura Diallo a été contrainte à un accouchement par « voie normale ».



En voulant sortir le nourrisson après trois heures de souffrances, les agents de santé qui l’assistaient, ont complètement arraché sa tête. Après une hémorragie, Mamy Doura Diallo est décédée lors d’une césarienne pour extraire de son ventre, le reste du corps du bébé !

