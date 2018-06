Décision du Conseil d’administration : La Listab exclut deux de ses responsables

La Ligue sénégalaise contre le tabac (Listab) a annoncé avoir exclu deux de ses responsables, dont son ancien vice-président Amadou Moustapha Gaye, « pour manquements graves » à ses statuts et à son règlement intérieur. Dans un communiqué signé de la présidente de son Conseil d’administration, docteur Adja Mariétou Diop, la Listab informe avoir pris cette décision à l’encontre de M. Gaye et de son ancien secrétaire général, Djibril Wélé, à l’issue de sa deuxième session ordinaire, tenue samedi à Dakar.



Le conseil d’administration de la Listab, élu à l’Assemblée générale du 17 janvier 2018, demande ainsi à son secrétariat exécutif d’user de « toutes les procédures administratives et judiciaires envers toute action devant ternir l’image de la Listab et son fonctionnement ».

Il rappelle « à l’opinion nationale et internationale que la lutte contre le tabac dépasse nos personnes et que tous les acteurs concernés doivent rester mobilisés pour une bonne application de la loi antitabac, votée en mars 2014 ».











Le Quotidien