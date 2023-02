Déclaration de FRAPP - LD Debout: " Macky Sall maltraite l’Etat de droit et la démocratie" Le FRAPP et la LD Debout ont tenu une rencontre au sommet au siège de l’organisation citoyenne, à Dakar, le jeudi 9 février 2023. Dans une déclaration parvenue à Leral, ils dénoncent l’Etat de droit et de la démocratie maltraités par Macky Sall et son régime…

Les deux organisations ont tenu des échanges profonds, avec à la clé une parfaite convergence de vues, sur la situation du pays caractérisée par la maltraitance de l’Etat de droit et de la démocratie par le régime de Macky Sall. Aussi, le FRAPP et la LD Debout ont convenu de poursuivre de manière collégiale le travail de co-construction d’une dynamique organisée de lutte pour faire barrage au projet de 3e mandat de Macky Sall, et sauvegarder la démocratie et la stabilité du Sénégal.



Dans ce sillage, les organisations invitent l’ensemble des acteurs nationaux et internationaux soucieux de la défense de la démocratie et de la paix au Sénégal à s’investir avant qu’il ne soit trop tard. Concernant ces acteurs internationaux, FRAPP et LD Debout invitent la France et le Président Macron, mentor du Président Macky Sall, à ne pas se rendre complice de ce projet funeste de 3e mandat, et porter la responsabilité historique de la déstabilisation du Sénégal.



Le moment venu, le peuple sénégalais comptera ses amis, mais également ses ennemis.

En outre, comme en 2021, le président Macky Sall procède à des arrestations préventives illégales dont la dernière victime est Mohamed Samba Djim dit Hannibal qui paie pour son appartenance au FRAPP, pour son leadership sur les réseaux sociaux, pour toutes les collectes de fonds qu'il a lancées au profit de nos compatriotes en détresse ou victimes de l'arbitraire du président Macky Sall.



D'autres membres du FRAPP (Fatima Mbengue, Aliou Gérard Koïta, Bentaleb Sow, Alioune Badara Mboup...) sont aussi les cibles de la police de Macky et de ses nervis. La LD Debout et le FRAPP dénoncent ces violences préméditées contre le FRAPP et ses membres, et contre d'autres organisations et leurs membres, dont l'objectif est de faire le vide avant la déclaration par le président Macky Sall de sa 3e candidature illégale et illégitime.



Enfin, FRAPP et LD Debout appellent leurs militants et sympathisants à la base à se concerter et s’organiser en préparation des combats en perspective.



Fait à Dakar le 12 février 2023

FRAPP - LD Debout



