Déclaration de Politique Générale: Les fortes priorités du Gouvernement du Premier Ministre Amadou BA En annonçant la nomination du nouveau Gouvernement, lors de son message à la Nation du vendredi 16 septembre 2022, le Président de la République avait, au même moment, fait savoir que ses principales priorités consisteront, dans un contexte de conjoncture mondiale, à tout faire pour rendre le quotidien plus supportable pour tous les Sénégalais. Des exigences sur lesquelles le Chef de l’Etat est revenu dès le premier Conseil des Ministres tenu le 28 septembre 2022 avec la nouvelle équipe gouvernementale.

Les chantiers prioritaires :

 L’actualisation rapide du PAP 2A du PSE ;

 La prise en charge de l’amélioration du pouvoir d’achat des ménages ;

 La stabilité des prix ;

 La sécurité,

 La santé

 Le logement des populations ;

 L’assainissement ;

 L’éducation ;

 La formation professionnelle ;

 L’insertion.



Des points relatifs aux préoccupations et aspirations légitimes des Sénégalais, que le Gouvernement est déterminé à prendre en charge, tout en garantissant l’écoute, la proximité, l’humilité, l’efficacité et l’équité.



UNE ATTENTION PARTICULIERE A L’EVOLUTION DU CONTEXTE ECONOMIQUE ET SECURITAIRE INTERNATIONAL



Face au nouveau Gouvernement, le 28 novembre 2022, le Président Macky SALL a rappelé au Premier Ministre Amadou BA la nécessité de tenir compte de l’évolution du contexte économique et sécuritaire international avec ses impacts sur la vie des Sénégalaises et des Sénégalais et sur le budget de l’Etat. Une directive qui traduit la plus haute importance que le Chef de l’Etat accorde à l’amélioration des conditions

de vie des Sénégalais, et qui se concrétise à travers quelques mesures phares introduites dans le Budget 2023, dénommé fort justement : « Budget de solutions ».



100 milliards FCFA de subvention aux produits de première nécessité (blé huile, sucre, riz, maïs, etc.)

350 milliards FCFA de subventions dans le secteur de l’énergie :

Prix de l’essence (le litre à la pompe) : 890 FCFA au lieu de 1054 FCFA

Prix du litre de Gasoil : 655 FCFA au lieu de 1056 FCFA

236 milliards FCFA de revalorisation des salaires

80 milliards FCFA de subventions pour le secteur agricole.



Concernant les denrées alimentaires, la bataille contre la vie chère et pour le bienêtre des populations sera menée à travers, notamment :

 Le renforcement des mesures de soutien à la filière rizicole par l’octroi d’une

subvention de 32 FCFA par kilogramme dont 30 FCFA au profit des

producteurs et 2 FCFA au profit des transformateurs ;



La consolidation des bases pour notre souveraineté alimentaire, en tirant le meilleur parti du potentiel de ressources du pays, pour rehausser significativement la production de céréales, par l’accompagnement de l’Etat mais également par une plus forte implication du secteur privé pour soutenir le développement de toutes les filières de productions agropastorales, des cultures à haute valeur ajoutée, notamment les productions horticoles ainsi que l’implantation d’unités de conservation et de transformation ;

 Une meilleure valorisation de nos produits et une promotion du « consommer local » ;



Le renforcement des moyens de surveillance des marchés (moyens logistiques et humains, approvisionnement du marché…) ;

 La réorganisation et l’assainissement des circuits de distribution et le suivi du respect des règles liées à la concurrence ;

La simplification des procédures d’importation, le décongestionnement du Port de Dakar et la maitrise les droits et frais de passage portuaires qui ont un impact aggravant sur les prix intérieurs.



Aux côtés des exigences d’une vie toujours meilleure pour les populations, le Premier Ministre Amadou BA et l’équipe qu’il coordonne sont aujourd’hui appelés à relever plusieurs autres défis parmi lesquels figurent :

- La montée en puissance de l’économie pétrolière et gazière au Sénégal,

- La transformation inédite du contexte géopolitique mondial marqué par les impératifs sécuritaires,

- Le caractère vital de la préservation de l’autorité de l’Etat, etc.





