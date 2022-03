Déclaration de patrimoine: Ousmane Sonko, nouveau maire de Ziguinchor promet de le faire la semaine prochaine Ousmane Sonko, nouveau maire de Ziguinchor, fera sa déclaration de patrimoine la semaine prochaine. D’après la la loi, tous les administrateurs de crédits, les ordonnateurs de recettes et de dépenses, les comptables publics, effectuant des opérations, portant sur un total annuel supérieur ou égal à un milliard de francs CFA, doivent effectuer une déclaration de patrimoine.

Ousmane Sonko, maire de la ville de Ziguinchor, dont le budget dépasse les 2 milliards de francs Cfa, a pris rendez-vous pour faire sa déclaration de patrimoine. «Ma déclaration de patrimoine sera faite dès la semaine prochaine auprès de l’Ofnac. Elle sera rendue publique d’ailleurs», a-t-il, promis.



Le nouvel édile, présidant un Conseil municipal à Ziguinchor rappelle que son patrimoine existant sur l’Internet n’a pas changé. « Vous avez déjà sur internet ma patrimoine. Elle n’a pas changé. Je ne suis pas riche, je n’ai rien de plus depuis la dernière fois.



J’attendais juste, d’être installé. Mais, nous l’avons déjà rempli et elle sera déclarée la semaine prochaine», conclut-il





