Déclaration de patrimoine: l’Ofnac traque 320 récalcitrants

« La base de données a recensé plus de 1000 personnes assujetties à la déclaration de patrimoine. À ce jour, on a reçu 680 déclarations sur les 1000 attendues. Soit un peu plus de 50% », a révélé hier Seynabou Ndiaye Diakhaté, présidente de l’Ofnac.



Les maires et les présidents des Conseils départementaux sont les principaux récalcitrants, dont seuls 8% d’entre eux ont fait leur déclaration de patrimoine.