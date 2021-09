Déclarations tous azimuts de candidatures : Les cadres de la mouvance présidentielle de Guédiawaye pour une démarche consensuelle Ça bout dans tous les sens à Guédiawaye. Plus les Locales approchent, plus l’adrénaline montent. On assiste à des déclarations de candidat à la candidature qui proviennent dans tous les sens, et de façon désordonnée. Les plus en vue, c’est la «guerre» fratricide entre Lat Diop et Néné Fatoumata Tall, à Gold Sud. Un comportement que déplorent les cadres de la grande mouvance présidentielle. Ils l’ont fait savoir, lors d’un point de presse tenu à Sahm Notaire.

«Pour maintenir l’unité et la cohésion de la Mouvance et optimiser les chances d’une victoire éclatante aux prochaines Locales à Guédiawaye, nous cadres, nous proposons de privilégier une démarche consensuelle en rencontrant les potentiels candidats dans les différentes communes. Un rapport succinct pourra être adressé au Président Macky Sall, président de la coalition de la grande majorité», souligne le porte-parole des cadres républicains de Guédiawaye.



Selon Ababacar Kanté, les agissements notés ces derniers jours, risquent de fissurer la cohésion de la mouvance au niveau de Guédiawaye. «Nous demandons les responsables politiques à discipliner leurs rangs».



Sur un autre registre, les cadres de la grande mouvance présidentielle de Guédiawaye se félicitent des efforts fournis dans la lutte contre la Covid-19, la stabilisation des prix des denrées de grande consommation, le maintien de la stabilité globale du pays, etc.



