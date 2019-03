Décoration: Le ministre français de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire élevé à l’Ordre national Le chef de l’État, Macky Sall, a reçu le ministre français de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, rapporte Igfm.

Le ministre Français a notamment mis en relief les belles performances de l’économie sénégalaise et annoncé le renforcement du soutien de la France dans la deuxième phase du PSE. Macky Sall a élevé son hôte au grade de l’Ordre national.



