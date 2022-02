Décoration des "Lions" : Yankhoba Diattara donne un cours de patriotisme à Guy Marius Sagna

Guy Marius Sagna est encore loin de subir les foudres des Sénégalais, qui sont indignés de sa posture dénonçant les primes accordées aux "Lions", notamment les terrains qui leur ont été offerts par le Chef de l'Etat.

Le dernier en cela est le ministre de l'Economie Numérique et des Télécommunications, Yankhoba Diattara. Pour lui, en se dressant contre cette récompense, Guy Marius Sagna a fini de prouver qu'il ne mérite pas le titre de patriote qu'on lui colle souvent. "En disant cela, il est disqualifié", a brocardé le ministre lors de l'émission 7 Politique, animée par la journaliste Mamadou Awa Ndiaye sur la 7TV.

Pour Diatara, l'attitude de Guy montre à suffisance qu'il méconnaît les mécanismes et les rouages de la République. Il ignore, estime t-il, la responsabilité dont font état le président et les ministres ou autorités à qui incombe la tâche de traduire cet acte.

Rédigé par leral.net le Mardi 15 Février 2022 à 04:52 | | 3 commentaire(s)|