Découverte de gaz offshore au Sénégal : Une étude émet des réserves sur la transition énergétique

Le Sénégal sourit pour ses découvertes de gaz offshore. Mais des spécialistes émettent des réserves sur les conséquences climatiques. Des études menées au Sénégal et au Bangladesh, reprises par l’Aps, relèvent que c’est «un obstacle» à la stratégie de transition énergétique du Sénégal, nous dit Bes Bi.



Or, souligne le rapport, le Sénégal a pris déjà des mesures importantes pour abandonner rapidement le fioul lourd (Hfo). Le document est intitulé «Fin de partie pour les gaz fossiles : comment aligner le financement de la Banque mondiale à l’appui des politiques de développement avec les principes de l’Accord de Paris ?» a été publié en juin 2024, par Recourse, Action Solidaire International (Sénégal), Don’t Gas Africa et Big Shift Global.



Il estime que dans le contexte actuel, «le soutien de la Banque mondiale au Sénégal pour une transition complète, rentable et propre vers des énergies entièrement renouvelables, est plus important que jamais»