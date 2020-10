Découverte macabre à Elinkine : un jeune homme de 18 ans mort par noyade Le jeune Demba Guèye âgé de 18 ans, habitant au quartier Alwar de Ziguinchor, est décédé par noyade le 13 octobre dernier à Elinkine dans un bras de mer.

Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Octobre 2020

Alertés, les sapeurs-pompiers et les limiers d’Oussouye se sont déplacés sur les lieux pour faire le constat, nous dit «L’As »



La police a fait une réquisition pour l’évacuation du corps sans vie de la victime dans une structure sanitaire de la place pour les besoins de l’autopsie.



Une enquête est d’ailleurs ouverte pour déterminer les causes exactes de ce drame.



