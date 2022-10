Découverte macabre à Ndiockel : Le corps sans vie d'une dame retrouvé en putréfaction

La découverte macabre a été faite non loin du village de Ndiokel, juste à la sortie de Kaolack sur la route latéritique.



Il s'agit d'un corps sans vie d'une dame qui a été découvert dans un état de putréfaction avancé.



La gendarmerie et les sapeurs-pompiers se sont déplacés sur les lieux du drame pour les besoins de l'enquête et l'évacuation du corps à la morgue de l'hôpital régional de Kaolack..