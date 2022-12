Découverte macabre au quartier El Hadj Pathé de Keur Massar: Un charlatan retrouvé mort dans son lit Émoi et consternation au quartier El Hadj Pathé de Keur Massar, suite à la découverte d'un corps sans vie. En effet, jusqu'à ce mardi à 13 h, le locataire M. L. S. n'avait pas fait signe de vie.

Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Décembre 2022 à 14:52

Alors, ses proches et voisins ont toqué à la porte de sa chambre, avant de tenter de le joindre au téléphone. Mais le charlatan n'a pas réagi, selon des sources de Seneweb. Quelques instants plus tard, l'homme âgé de 56 ans, a été retrouvé mort dans son lit, lorsque la porte de sa chambre a été défoncée.



Informés de cette découverte macabre, les gendarmes de la brigade de Keur Massar se sont rendus sur place, avant d'effectuer les constats d'usage. Puis, le corps sans vie a été enlevé et déposé par les sapeurs-pompiers à l'hôpital général Idrissa Pouye de Grand-Yoff, pour autopsie.



Et selon les témoignages recueillis, l'homme était souffrant depuis une semaine. Et malgré son état de santé fragile, le quinquagénaire refusait de se rendre à l'hôpital. Ainsi, les membres de sa famille n'ont pas réussi à le convaincre pour qu'il aille en consultation. À l'heure du coucher avant-hier nuit, le charlatan s'est enfermé à clé dans sa chambre. Pour ne plus en sortir vivant. L'enquête de la gendarmerie suit son cours.



