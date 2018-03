Découvrez 5 célèbres footballeurs qui ont surmonté d’énormes défis pour atteindre le sommet (Photos)

Si certains footballeurs sont issus de familles très riches et n’ont eu besoin que d’un soutien moral, d’autres ont connu une enfance très difficile et ont dû faire face à de nombreuses difficultés pour atteindre le sommet de leur carrière.

Voici cinq superstars qui ont des histoires qui n’ont rien à voir avec des contes de fées :

Alexis Sanchez



Originaire de Tocopilla, une ville désertique et polluée dans l’extrême nord du Chili, Alexis Sanchez a été abandonné par son père peu de temps avant sa naissance. Sa mère, Matina parcourait des kilomètres pour vendre du poisson afin de subvenir au besoin de sa famille. Pour soutenir sa mère, Alexis lavait des voitures et mendiait dans les rues pour trouver de quoi manger.

Il a développé de l’amour pour le football alors qu’il jouait pieds nus dans la rue. Il avait même reçu le surnom Ardilla qui veut dire écureuil, en raison de sa rapidité. " Jouer pieds nus m’a donné mon style de jeu. Je courais avec de petits sauts, parce que j’évitais les pierres" , avait-t-il déclaré lors d’une interview.

Ayant évolué à Barcelone, Arsenal et Manchester United, Sanchez n’a jamais oublié ses humbles débuts. Il fait constamment des dons de crampons aux enfants de Tocopilla.

Sadio Mane



L’international sénégalais a vécu dans des conditions exiguës au début de sa vie au Sénégal, partageant une maison avec neuf personnes qui ne croyaient pas en ses rêves.

Mane était si déterminé à jouer au football qu’il a dû fuguer de la maison pour poursuivre ses rêves. Sa famille n’a jamais su où il était jusqu’à ce que son ami révèle sa cachette.

L’attaquant de Liverpool fut ramené à la maison et c’est uniquement après avoir accepté de finir ses études, que sa famille lui a permis de suivre son destin. Aujourd’hui, il est l’un des meilleurs footballeurs africains.

Victor Moses



La vie de Victor Moses a été bouleversée à l’âge de 11 ans après l’assassinat de ses parents dans le nord du Nigéria. Il est arrivé en Angleterre en tant qu’orphelin et demandeur d’asile.

Vainqueur de la Premier League, de la Ligue Europa et la Coupe d’Afrique 2013, Victor Moses a fréquenté des écoles du sud-est de Londres avant de rejoindre Crystal Palace. Il a évolué à Wigan, à Chelsea, à Liverpool, à Stoke City et à West Ham. Le milieu de terrain est l’un des meilleurs footballeurs du Nigéria.

Cristiano Ronaldo



Le Portugais a quitté sa maison de l’île de Madère pour Lisbonne à l’âge de 12 ans à la poursuite de son rêve. Le quintuple Ballon d’Or ne fut pas content d’avoir été expulsé de l’école après qu’il a jeté une chaise sur l’un de ses professeurs qui lui avait manqué de respect. Après son expulsion, il a décidé de se concentrer sur le football. A l’âge de 15 ans, il a été diagnostiqué avec une maladie cardiaque qui aurait pu le contraindre à renoncer à sa véritable passion.

À 18 ans, il signe à Manchester United et plus tard au Real Madrid. Le quintuple ballon d’Or continue de faire parler de lui grâce à ses performances.

Lionel Messi



Alors qu’il n’avait que 10 ans, Lionel Messi a été diagnostiqué comme souffrant d’un déficit en hormone de croissance. Les dirigeants de son club, Newell’s Old Boys, avait promis de payer les frais médicaux. Ils n’ont jamais tenu leur promesse. Plus tard, Rivers Plate voulait le signer mais le club n’avait pas assez de finance pour son traitement. C’est alors qu’il s’est rendu à Barcelone pour un essai.

À son arrivée au camp Nou, les dirigeants du club étaient aussi réticents parce qu’il n’avait que 12 ans. Ils ont finalement accepté. Et le premier contrat de Messi fut signé en 2000. C’est ainsi que sa brillante carrière a commencé.



